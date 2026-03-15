Путин умира от страх, засилва още охраната си. Тръмп завижда и притиска Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Федералната служба за охрана в Русия (ФСО) предложи създаването на зона за сигурност с площ над три квадратни километра около резиденция на руския диктатор Владимир Путин "Бочаров ручей" в Сочи. Това показва проект на заповед на ФСО, публикуван в руския портал за нормативни актове (еквивалент на българския портал Strategy.bg). В тази зона, наред с други неща, ще забранява показването на банери и използването на предмети, подобни на оръжие. Новината съобщи руската опозиционна медия "Агентство", която е установила наличието на проекта за заповед.

Зоната ще бъде създадена около сградата на резиденцията както на сушата, така и в морето, съгласно координатите, посочени в проекта и нанесени на картата. И още - в зоната за сигурност ще бъдат забранени изграждането на хеликоптерни площадки, ремонтът на автомобили и мотоциклети, отглеждането на животни, установяване на депа за отпадъци и показването на банери/плакати. Стрелища, закрити стрелбища, клубове за пейнтбол и еърсофт, както и всякакви други организации, като училища, които използват „предмети, наподобяващи оръжия“, също ще бъдат забранени в тази зона. Освен това, полетите на дронове с всякакво тегло ще бъдат забранени. Закотвянето на плавателни съдове също ще бъде забранено в защитената зона, с изключение на един участък от насипа (КАРТА) .

ФСО е представила пет подобни документа, с които ще се установят защитени зони на други места. Четири от тях са в Сочи, а друг е в Кисловодск (където се намира правителствената дача "Соснови Бор").

През 2023-2025 г. бяха определени границите на защитените зони около резиденциите на Путин в Ново-Огарьово, Валдай и Калининградска област. Резиденцията "Бочаров ручей" в Сочи се намира в оживен район – заобиколена е от жилищни сгради, санаториуми и обществени плажове. От 2014 г. Путин провежда редовни срещи там с ръководството на руското военно министерство, но след избухването на пълномащабна война с Украйна тези срещи в Сочи престанаха. Източник от кръга на Путин казва пред друга руска опозиционна медия „Проект“, че Путин е спрял да идва в курорта от страх за живота си. В началото на 2024 г. основната сграда на резиденцията е била разрушена - след това е започнало ново строителство. Последното посещение на Путин в Сочи е било през есента на 2025 г. От началото на тази година броят на украинските атаки с дронове в града се е увеличил значително – сирени вият там по няколко пъти на ден.

Тръмп умира от завист и притиска Зеленски

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп, който забърка най-голямата каша в управлението си досега като нападна Иран, отново опита да притисне украинския президент Володимир Зеленски за подпалената от Путин пълномащабна война в Украйна. Пред NBC Тръмп избълва нещо, което всъщност е познато: "Изненадан съм, че Зеленски не иска да сключи сделка. Кажете на Зеленски да сключи сделка, защото Путин е готов да сключи сделка. Със Зеленски е много по-трудно да се сключи сделка". И това при положение, че Путинова Русия иска пълно изтегляне на Украйна от Донбас без нищо насреща. Но Тръмп усили реториката срещу Зеленски след като изведнъж се оказа, че американските съюзници в Близкия изток търсят украинската експертиза и дронове, за да се борят с иранските "Шахед"-и, срещу които американската армия не се справя така, както му се иска на президента на САЩ. Дори Израел изглежда гледа към Украйна по този въпрос - ОЩЕ: Нетаняху с молба до Зеленски да разговарят за украинските дронове. Пред NBC Тръмп повтори как Зеленски бил последният човек, от когото САЩ имали нужда като помощ (за Близкия изток). Белгийският премиер Барт Де Вевер също коментира вчера въпроса с мирните преговори и заяви, че без официално участие на ЕС и директни преговори на ЕС с Русия в рамките на мирния процес за Украйна Тръмп ще притисне Киев да сключи неизгоден за Украйна договор. Де Вевер говори пред белгийския вестник L'Echo и каза, че ЕС можел единствено да сключи сделка с Путин, защото не може да притисне Русия икономически и военно. Обаче белгийският премиер е убеден, че Тръмп е по-близо и на страната на Путин.

Но макар действията на Тръмп откакто е президент на САЩ за втори път да облагодетелстват много повече Путин, руският диктатор среща все повече предизвикателства да удържа управлението си. "Каква е тази държава, която спря Интернет, Инстаграм, Телеграм, YouTube – всичко ни взе? Да вземат да ни спрат тока и водата и да чакаме да умрем. В какви пропасти ни водят? Това е кошмар, не бива да мълчим" - думите са на популярния руски блогър Виктория Боня, която обаче има свободата да ги каже, защото живее в Монако. Ако каже това в Русия, наказателната колония не ѝ мърда. Но пък и Z-каналът "Два майора" не пести критики: "Некомпетентните действия на депутатите-бушони само гневят тази част от електората, която скоро ще упражни правото си на глас", визирайки ограниченията за Телеграм за руските войници и на фронта в Украйна:

Същевременно Зеленски описа връзката си с Тръмп по-скоро като връзка между баща и син, обаче и иронизира, че "вероятно не съм му любимия син" - ОЩЕ: Зеленски: Тръмп се отнася с мен бащински, но аз си имам родители. Истинският ми приятел сред лидерите е друг (ВИДЕО)

Украинският президент обаче беше много сериозен и категоричен – Русия вече дава на Иран дронове „Шахед“, които произвежда по ирански лиценз и указания. "Имам 100% факти, че иранският режим използва такива дронове срещу американски бази и съседи на Иран в Близкия изток", каза Зеленски, като уточни, че Украйна е получила достъп до останки от безпилотни системи и е потвърдила руски елементи. Позицията на Русия е ясна – щом Европа и САЩ споделят разузнавателни и сателитни данни с Украйна, Русия ще споделя същото с Иран:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна има на дневна база съгласно данните на украинския генщаб. На 14 март са станали общо 144 бойни сблъсъка, с 9 по-малко спрямо 13 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 282 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 25 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3632 изстреляни снаряда, като тук разликата е със само 9 нагоре. Руската армия е използвала 9222 FPV дрона, което с около 900 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За втори пореден ден направлението от Торецк към Константиновка е най-горещото – 28 руски пехотни атаки. В Покровското направление е имало 20 руски пехотни атаки, като Мирноград е посочен за едно от местата на бойни действия, но основните боеве сега са в подстъпите на Билецко и при Родинско, които са първите опорни точки за защита на Добропиля – най-западната точка от крепостния пояс преди агломерацията Славянск – Краматорск. Северно от Константиновка, в Славянското направление са станали 10 руски пехотни атаки – пак основната цел там е овладяване на целия южен фланг на Лиман, като руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" уверява, че руските части напредвали на север по магистрала М-03. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 18 руски пехотни атаки.

HIMARS GMLRS strikes Russian trucks and troops on the eastern front, catching them during an active ammunition transfer. #Ukraine

Фронтът не е замрял, но темпото на бойните действия се е забавило – готвим се за пролетно-лятната кампания, врагът – също, констатира "Два майора". И добавя: "Непознаването на висшите ръководители (на място) на реалната информационна обстановка, поредица от вражески публикации от собствените им части относно унищожаването (на руски части) във вече (според руските доклади) освободени села през петата година от войната създава условия за идиотски антикризисни мерки с развяване на знамена. Някои хора се опитват да се борят не с врага, а със собствените си информационни ресурси. Нещо повече, откровени лъжи многократно са подкопавали информационната сфера на Върховния главнокомандващ (демек Путин), за което някои в крайна сметка ще трябва да отговарят".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 97 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед", според сутрешната сводка на украинските ВВС. Свалени са общо 90 дрона – на 5 места преминали през украинската ПВО дронове са нанесли удари. В Чернигов и Херсон са подпалени жилищни сгради и бус, като в Чернигов има двама ранени души, в Херсон за щастие няма пострадали. Украйна отговори с атака срещу голям руски оръжеен склад в Свредловск, Луганска област, като взривът и вторичните експлозии там бяха огромни – ОЩЕ: Руски писъци: 280 украински дрона днес срещу Русия, от тях 47 директно към Москва*

More footage. Secondary explosions are heard and clearly visible. Missiles and solid-fuel is cooking off. #Ukraine