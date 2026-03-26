Най-важните новини за деня: 26 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 март 2026 г.

"НЯМАТ ЗАБРАНА": ЦИК НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ "ГЕРОИТЕ" ОТ ПРЕДИШНИТЕ ИЗБОРИ, ЗАРАДИ ЧИИТО НАРУШЕНИЯ КАСИРАХА ВОТА (ВИДЕО)

"Няма забрана да бъдат назначени за членове на секционни избирателни комисии, включително, които са били санкционирани за нарушаване на изборните правила". Така говорителят на ЦИК Росица Матева отговори на въпрос дали в секциите за тези избори ще попаднат героите от предишния парламентарен вот, заради който касираха вота и разместиха политическите сили в 51-ия парламент. Припомняме, че благодарение на видеонаблюдението се видяха редица нарушения в изборите.

СЛЕД АРЕСТА НА ШЕФА НА ПОЩАТА: КМЕТЪТ НА КЪРДЖАЛИ И ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ ОПИТАЛИ ДА НАХЛУЯТ В РАЙОННОТО

След задържането на шефа на пощите в Кърджали, пред районното отива огромна група от партийни членове, начело с кмета на града, който е и кандидат за народен представител и се опитват доста агресивно да влязат в полицията. Може би са искали да изведат приятеля си. Ще изпратим до прокуратурата преписка за евентуално образуване на досъдебно производство за хулиганство. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в ефира на Нова телевизия.

ПРОКУРАТУРАТА БЪРЗО ЗАПОЧНА РАЗСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ ВЪТРЕШНИЯ МИНИСТЪР ПО ИСКАНЕ НА ПЕЕВСКИ

Софийската градска прокуратура е реагирала светкавично на сигнала на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев, като в кратки срокове е образувала досъдебно производство. По информация от източници в държавното обвинение, случаят вече е възложен на следовател, а събирането на доказателства тече с пълна сила, като не се изключва и повдигане на обвинение, съобщи "Сега".

"ИСТОРИЧЕСКО": БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ В ЕС ТРЯБВА ДА ПРИЛОЖАТ НОВА ДИРЕКТИВА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Европейският парламент прие нови правила за целия ЕС, с които се установява хармонизирана наказателноправна рамка за предотвратяване и борба с корупцията в Европейския съюз. С директивата, предварително договорена между Парламента и Съвета на ЕС през декември 2025 г., се установяват общи определения за корупционни престъпления, включително подкупи, присвояване, възпрепятстване на правосъдието, търговия с влияние, незаконно упражняване на функции, незаконно обогатяване, свързано с корупция, укриване и корупция в частния сектор. Хармонизират се и правилата относно санкциите.

ДОКАТО НЕ СВЪРШИ ВОЙНАТА В ИРАН, ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ: ЗА ПЛЮСОВЕТЕ И МИНУСИТЕ ОТ МЕРКИТЕ НА КАБИНЕТА

Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Цветомир Николов заяви, че правителството трябва да предприеме активни мерки за високите цени на горивата. Въпросът е доколко мерките ще бъдат ефективни и доколко правителството ще започне да ги изпълнява. Със сигурност ефектът за България е по-позитивен поради факта, че акцизът и ДДС-то са по-ниски в сравнение с другите държави. Проблемът е, че докато не свърши войната в Иран, не бихме могли да очакваме намаление на цените на горивата, коментира той в студиото на обществената телевизия.

ИРАН ИЗГЛЕЖДА ПЕЧЕЛИ МИЛИОНИ ОТ БЛОКАДАТА НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК?

Историята на човечеството е пълна с примери за хора, организации или държави, които са се възползвали от кризите. Но войната в Иран издигна спекулата на съвсем друго ниво. За няма и месец видяхме как търговците на горива повишиха цените за броени часове след първите въздушни удари, как големите петролни компании реализираха неочаквани печалби при цени над петрола, надскачащи 100 долара за барел, и как морските застрахователи вдигнаха премиите със стотици проценти, след като Техеран ефективно затвори Ормузкия проток.

ОСТРОВИ, БОМБИ И ЩУРМ КЪМ УРАНА: ВАРИАНТИТЕ НА ТРЪМП ЗА "ФИНАЛЕН УДАР" СРЕЩУ ИРАН (ВИДЕО)

Пентагонът разработва военни варианти за „решаващ удар“ в Иран, които може да включват изпращане на сухопътни сили, масивна бомбардировъчна кампания и завладяване на ключови острови, твърдят двама неназовани американски служители и два други информирани източника на американското издание Axios. Вероятността от драматична военна ескалация ще се увеличи, ако не бъде постигнат напредък в дипломатическите преговори - по-специално, ако жизненоважният за световната търговия Ормузки проток остане затворен.

ОТВАРЯМЕ НОВ ОРМУЗКИ ПРОТОК С ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ: ОТЧАЯНИЕТО НА САЩ

На 14 март Нют Гингрич, бивш председател на Камарата на представителите, бивш кандидат за президент на САЩ и водеща фигура в американския консервативен елит, предложи шокиращо "решение" – "отпушване" на Ормузкия проток чрез бомбардиране на части от "приятелска територия", вероятно ОАЕ и Оман, с ядрени оръжия. Идеята бе изложена в негова публикация в "X", която бързо предизвика реакции.

ТРЕВОЖНО ОЧАКВАНЕ: ДАЛИ ЩЕ СЕ РАЗБЕРАТ САЩ И ИРАН? (ВИДЕО)

Кризата в Близкия изток навлиза в нова фаза. След като редица авторитетни издания съобщиха, че Иран отхвърля изцяло мирния план от 15 точки на Доналд Тръмп, става ясно, че Техеран има своя визия за края на войната. Това, което знаем, като предложение с адрес Вашингтон, е, че Тръмп иска ядрените съоръжения в Натанз, Исфахан и Фордо да бъдат изведени от експлоатация и унищожени.

ЖУРНАЛИСТ ОТ САЩ ПОСТАВИ НЕТАНЯХУ НАТЯСНО ЗА ВОЙНАТА. ИРАН ЗАПЛАШИ КАК ЩЕ УДАРИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПЕТРОЛА (ВИДЕО)

Израел и по-точно издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху е разтревожен, че САЩ може да обяви едномесечно спиране на огъня в Иран, за да бъдат подготвени и да започнат преговори за мир. Това предаде CNN, позовавайки се на два свои източника от Израел. Информацията беше последвана от спекулации в медиите, че заради това Израел ще усили бомбардировките специално по военни обекти в Иран, с цел да осакати още повече иранския военнопромишлен комплекс.

"ЕВРОПА ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕСНЕ": ХРИСТО СМОЛЕНОВ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА УЖАСЯВАЩ ДРОН-ТЕРОРИЗЪМ

"Европа трябва да се стресне от предстоящите възможности на незатихващата терористична истерия по света. Твърдя отдавна, че в света тече глобален терористичен процес. В епохата на войната с дронове нещата с тероризма стават изключително трудно контролируеми. Ние тепърва ще видим този ужасяващ аспект на тероризма, който е свързан с прелитането на дрон, който носи взрив или разпръсква отрова. Бъдете сигурни, че това вече се прави и се търси като форма. Това не е хипотеза, това е едно предупреждение, при това не съвсем ранно".

Също като множество други истории, в които на източноевропейци се предлага по-добър живот и възможности за повече доходи на Запад, историята на Максим Рошка започва в Молдова с обещание за изход от задънената улица, в която е попаднал работникът в автокъща в Кишинев. Там Рошка се среща с Анатоли Призенко, който му предлага платено двуседмично пътуване.

ПУТИН БЕШЕ ГОТОВ ДА ОТСТЪПИ В УКРАЙНА, НО ТРЪМП НАПАДНА ИРАН: РУСКИ АВТОР НА THE NEW YORK TIMES (ОБЗОР - ВИДЕО)

В началото на годината и преди американският президент Доналд Тръмп да реши да нападне Иран, руският диктатор Владимир Путин сериозно е мислел как да спре войната в Украйна. Защото тогава перспективите за руската икономика са били за изключително дъно – последствията от западните санкции все повече са удряли, дълговете навсякъде в руските икономически сектори растат, вълна от фалити настъпва. Но след като Тръмп нападна Иран, за руската икономика тръгна животворна глътка въздух – цената на петрола подскочи набързо до границата от 100 долара за барел и нагоре, след като преди това Русия продаваше на ниво дори 22 долара за барел.

СЛАБО МЯСТО В АЕЦ "ЧЕРНОБИЛ" ЗАПЛАШВА С ГЛОБАЛНА ЯДРЕНА КАТАСТРОФА

След атаката с руски дрон в края на миналата година в защитния саркофаг на АЕЦ "Чернобил" се образувала дупка, заплашваща безопасността на целия континент. Според Financial Times, Украйна е извършила аварийни ремонти, като е покрила най-голямата дупка със защитен щит, но това не елиминира заплахата. „Това не е украински проблем. Това е континентална заплаха, която се игнорира“, коментира Александър Титарчук, главен инженер на Чернобилската атомна електроцентрала.