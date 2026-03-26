Путин беше готов да отстъпи в Украйна, но Тръмп нападна Иран: Руски автор на The New York Times (ОБЗОР - ВИДЕО)

В началото на годината и преди американският президент Доналд Тръмп да реши да нападне Иран, руският диктатор Владимир Путин сериозно е мислел как да спре войната в Украйна. Защото тогава перспективите за руската икономика са били за изключително дъно – последствията от западните санкции все повече са удряли, дълговете навсякъде в руските икономически сектори растат, вълна от фалити настъпва. Но след като Тръмп нападна Иран, за руската икономика тръгна животворна глътка въздух – цената на петрола подскочи набързо до границата от 100 долара за барел и нагоре, след като преди това Русия продаваше на ниво дори 22 долара за барел:

Разсъжденията са част от гледна точка, написана за The New York Times от руския журналист Михаил Зигар. В тях не влиза оценка как Украйна за половин седмица подпали двете най-важни руски пристанища в Балтийско море, както и руската рафинерия КИНЕФ в Ленинградска област, с което дотука ефективно свали износа на руски петрол с 40% и повече от обичайното му ниво. С други думи, печалбите за Русия няма да са каквито тръгнаха първоначално, защото сега става дума за вече изнесен на танкери петрол, намиращ се в международни води. Износът на нови порции руски петрол обаче явно ще бъде много по-труден.

Result of Ukrainian sanctions. This is how the oil depot in Feodosia, occupied Crimea, looks like after repeated Ukrainian drone attacks. Russians even installed a decoy Pantsir-S1 AD system, but that didn't help. #Ukraine pic.twitter.com/v85Dt18oIv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2026

Зигар подчертава, че Путин е мислел да сложи Игор Сечин да отговаря за преговорите. Сечин ръководи "Роснефт". Само че Тръмп и политиката му за Иран преобърнаха всичко наопаки, казва руският журналист. Сега Путин е окуражен – но за поведената по пътя на стагнацията руска икономика краткосрочни събития като войната в Иран, както смята Зигар, няма да са панацея завинаги. Преди парламентарните избори в Русия Кремъл е буквално в истерия и се чуди дали да не сменя стари уж изпитани кадри с нови, които имат амбиция да са по-верни, добавя Зигар.

Пред Путин има два курса – или деескалация и търсене на някакво примирие, водещо към мир в Украйна, или затягане на режима, допълнителна мобилизация. Никой не знае накъде ще тръгне той – но войната в Иран ще окаже силно влияние, заключва Зигар.

Че Путин продължава да се грижи изключително за отношенията си с Тръмп и САЩ личи и от факта, че руска парламентарна делегация кацна в Ню Йорк. Изглежда става въпрос за дипломатическа мисия и срещи с американски конгресмени с цел обсъждане на перспективи за нормализиране на диалога. С други думи – нов руски опит за осигуряване на допълнително дипломатическо влияние в САЩ. Че това влияние има ефект личи от цялостния подход на Тръмп за Украйна и особено защото украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че действително САЩ са обещали на Украйна гаранции за сигурност, но само ако украинците се изтеглят без повече боеве от целия Донбас. Зеленски обаче, цитиран от Reuters, благодари на Тръмп, че въпреки войната в Иран не е спрял изцяло доставките на ракети-прехващачи за ПВО системите Patriot ("Пейтриът"), които са в Украйна.

A Russian parliamentary delegation landed at New York’s JFK Airport aboard a Rossiya special flight and remained there for several hours. Reports indicated possible contacts with US lawmakers and a potential trip to Washington to discuss restoring dialogue. #Russia pic.twitter.com/T9oXDtqeCl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2026

"Зеленски е корав – той е много директен, много твърд, като Тръмп. Бил съм в Украйна, познавам украинците – това, което направиха, е впечатляващо. Спряха руската военна машина – въпрос на време е Путин да осъзнае, че не може да спечели тази война. Той не печели тази война", заяви о.з. генерал Кийт Келог, специалният представител на Тръмп за Украйна:

Kellogg described Volodymyr Zelensky as a “hard ass,” comparing him to Trump for his direct style.



He stressed that the Russia–Ukraine war is not a business deal. According to him, Vladimir Putin is the aggressor, and the U.S. must increase… pic.twitter.com/u937LxJ2CG — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2026

Украинците са корави, но западните им съюзници продължават да не помагат достатъчно. След като обещаваше и загатваше, че би предоставил германските ракети "Таурус" на Украйна в предизборната кампания, сега пред Бундестага германският канцлер Фридрих Мерц се отметна с аргумент, че украинците вече имали по-добри опции и то създадени с германска помощ. Мерц беше притиснат с директно напомняне – казахте, че до 24 часа ще пратите "Таурус", ако Путин не спре да бомбардира цивилни в Украйна? Германският канцлер се оправда, че го казал в друг контекст, преди да разбере какви са резервите от такива ракети, с които Германия разполага. И добави, че сега Украйна има свои далекобойни оръжия, част от които създадени с германска помощ – и те са по-ефективни, отколкото малък брой ракети "Таурус", които Германия можела да даде. Сега е по-важно за Украйна да бъдат осигурени пари, по думите на Мерц:

German Chancellor Merz says he will no longer supply Taurus missiles to Ukraine, breaking his earlier promise:



I said this at a time and in a context that you naturally know, but at that time I assumed there were enough operational Taurus cruise missiles in the Bundeswehr’s… pic.twitter.com/iLqzXVjHxj — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Изключително пространна публикация с критики към руската армия и командването им публикува известният Z-канал "Военкор Котеньок". Според анализа, без фундаментална реформа руската армия не може да очаква решителен успех на фронта в Украйна. Тактиката с използване на малки щурмови групи вече не е ефективна, защото украинските дронове се увеличиха драматично. И много важно – руските генерали да спрат да притискат подчинените си офицери да изпълняват непрестанно невъзможни задачи и да ги представят като свършена работа, без да е, в официалните доклади. Ако нищо не се промени, при сегашното положение на Русия ще ѝ трябват 100 години да превземе Украйна, пише Z-каналът, пространно цитиран от ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. А "Военкор" обръща специално внимание и на Купянск и как точно заради лъжите там всъщност руският неуспех е още по-горчив.

UA 33rd Mech Brigade, infantry working on the russians now in the Kupyansk areahttps://t.co/TyEAJG00ky https://t.co/xYdcBKHR38 pic.twitter.com/6aEkNJwAAY — imi (m) (@moklasen) March 25, 2026

По-сериозен спад на дневна база в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отчита украинският генщаб. На 25 март са станали 158 бойни сблъсъка спрямо 191 на 24 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 231 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 13 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4184 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 140 нагоре. Руската армия е използвала 9414 FPV дрона, което с около 440 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление остава най-горещо – 44 отбити руски пехотни атаки там съгласно данните на украинския генщаб, който посочва и Покровск, и Мирноград като места на активни бойни действия. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 16 руски пехотни атаки. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 17 руски пехотни атаки. Тези три направления са били основен фокус на руснаците през последните 24 часа, което е показателно как те така и не могат да упражнят дълъг натиск откъм Лиман и Купянск, за да подсигурят условия от североизток за бъдеща офанзива към Славянск и Краматорск.

В Покровското направление и към Добропиля руснаците взеха много да хленчат, защото им разбива логистиката в тила. Тази игра може да се играе от двама, пише украинският военен телеграм канал "Офицер". "Важно е да се разбере, че огромният брой дронове прави нормалното движение на нашата и вражеската жива сила невъзможно", потвърждава в своя обзор Z-каналът "Два майора", който пише същото и за Ореховското направление, Запорожка област – при Приморско и Степногорск. Каналът се оплаква и, че украинците продължават да притискат руските войници, намиращи се в северната част на Купянск:

"Въпреки редовната активност на вражеската пехота на фронта, общата ситуация за нас е доста положителна. С течение на времето Русия ще изпита последствията от деактивирането на Starlinks, защото техният метод за осигуряване на интернет излага операторите им на дронове, от които имаме най-много проблеми директно на фронтовата линия, на доста високи рискове, ние вече работим в тази посока. Поведението на ръководството на СССР стана донякъде нервно. На фронта виждаме опити за пробив с атаки с бронирана техника, в тила има мащабни атаки срещу цивилни, чиято цел е да се срине моралът на украинското общество и то да притисне украинските власти да поискат край на войната. Ще видим подобни нападения с дронове отново и те няма да бъдат извършвани по военни цели, а по граждански – обекти за осигуряване на ток, вода, жилищна инфраструктура, така че трябва да сме готови за всичко", коментира украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов в канала си в Телеграм.

After Starlink was disabled, Russian commanders began sending their soldiers to install antennas and Wi-Fi repeaters on poles and trees. However, Ukrainian drone operators are finding them there as well.https://t.co/EPkemVRt11 pic.twitter.com/N2WyaUGqh7 — WarTranslated (@wartranslated) March 25, 2026

Същевременно, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита как руснаците приближили Лиман, окопали се на позиции от североизток (Дробишево) и превзели участък от магистрала Т-0514 от югоизток, с което затрудняват украинската логистика. Прочитът всъщност е оптимистичен – украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец вече коментира, че точно в Дробишево целта на руснаците е да имат пълен контрол, а го нямат и с това се забавя много възможността да бъде превзет Лиман до началото на лятото, за да се осигури северният фланг за операция срещу Славянск и Краматорск.