Най-важните новини за деня, 31 август 2025

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 август.

Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)

Тук сме, за да запознаем г-жа Урсула фон дер Лайен с възможностите за съвместни предприятия с Rheinmetall (заводи за сняради и барут т.е. два отделни). Това заяви премиерът Росен Желязков от ВМЗ Сопот.

BIRD: Имот за "жълти стотинки" на бившата жена на Сарафов крие връзки с нелегална фабрика за цигари

Разследване на BIRD поставя въпроси около сделка с апетитен имот в кв. Драгалевци, придобит чрез фирма от Евгения Сарафова – бивша съпруга на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Изпитанията пред Пеевски и Борисов: Списък на трусовете, които идват за властта

Всеки играе сам за себе си, не се вижда потенциал за един общ фронт. Това заяви социологът Димитър Ганев от "Тренд", визирайки политичското напрежение, което започва да расте с идването на септември и завръщането на депутатите в парламента.

Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп вече открито изразява съмнение, че среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин ще се състои в близко бъдеще.

Тръмп поднася света на тепсия на Китай и Си Дзинпин: Анализ на The New York Times

Започващата днес (31 август) среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) е толкова подходяща за китайския президент Си Дзинпин, че той едва ли може да избере по-добър момент от този да демонстрира глобалното влияние на Китай като съперник номер едно на САЩ на международната сцена.

Децата ни ги няма, а вие мълчите: За 20-ти път хората в Кочани търсиха справедливост

За пореден път през почивните дни в македонското градче Кочани се събраха родители, близки и приятели на младите хора, които трагично загинаха при пожара в дискотеката "Пулс"