СЕМ избира нов председател: Кой ще поеме поста?

23 април 2026, 10:12 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
СЕМ избира нов председател: Кой ще поеме поста?

Съветът за електронни медии (СЕМ) ще избере на днешното си заседание председател на медийния регулатор. Изтече едногодишният мандат на Симона Велева, която на 22-ри април миналата година беше избрана на поста с четири гласа "за" и един "въздържал се". Тогава тя беше номинирана от Пролет Велкова, а гласът "въздържал се" беше на Галина Георгиева, която отправи редица критики към Велева, припомня БНР.

Преди да заеме официално поста, Велева управляваше регулатора като изпълняващ длъжността на ротационен принцип заедно с Габриела Наплатанова, след като изтече мандатът на Соня Момчилова, която бе избирана за председател два пъти поред. В края на мандата си Велева отчете избора на нов генерален директор на БНТ като най-големия успех на институцията през изминалата година, след дълги "битки" с Емил Кошлуков.

Ролята на председателя на СЕМ

Снимка: БГНЕС

СЕМ се състои от петима членове, от които трима се определят от Народното събрание, а двама се назначават от президента за срок от шест години. Освен Велева, Велкова и Георгиева, в сегашния състав на медийния регулатор са Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова, назначени с указ по времето на президента Румен Радев.

Съгласно закона за радиото и телевизията, председателят се избира от членовете на регулатора с мнозинство от две трети от гласовете.

Председателят на медийния регулатор представлява Съвета, свиква и ръководи заседанията му, осъществява връзките с държавните органи и доставчиците на медийни услуги, както и с международни организации в областта на медийните услуги и издава наказателни постановления за нарушения на законовите разпоредби.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
