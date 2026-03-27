Не ходете в планината: Ураганен вятър, мъгла и сняг

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). В планините е мъгливо, а по-вискоките части и ветровито. По билото на Стара планина вятърът е ураганен. Превалява сняг на височина над 1400 метра. Ски зоните все още работят частично.

За изминалото денонощие от ПСС са оказали помощ на група от трима души в района на Джамджиев ръб над хижа Вихрен. Те са били в затруднение да слязат и са получили помощ от отряда на ПСС в Банско. Сигналът е подаден през системата на 112 около 19 часа. Акцията е приключила успешно след полунощ, посочиха още от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4 градуса, на 2000 метра – около минус 2 градуса.