Нова магистрала на хоризонта: Шанс за АМ "Рила"

Има нов шанс за реализацията на автомагистрала "Рила", осигуряваща пряк достъп от националната пътна мрежа до ГКПП "Гюешево". Това стана ясно от информацията, че правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е и АМ "Рила".

Новината обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на Международната конференция за Коридор 8 в София, организирана от Министерството на външните работи.

На практика това означава, че изграждането на магистрала "Рила" получава нов шанс.

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Преди дни регионалният министър Иван Шишков коментира, че магистрала "Рила" е планиран инфраструктурен проект, който има за цел да свърже градовете Ихтиман, Самоков и Дупница. Тя се определя като изключително важен и възлов проект за Югозападна България, който ще създаде бърза връзка през района на Самоков и ще подобри свързаността между основните транспортни направления в страната.

Според Шшиков започват предпроектни проучвания за трасето, което трябва да мине от Ихтиман, през Самоков до Дупница.

"В плановете на правителството е да проектираме и след това да бъде построена магистралата. Това е и най-възловият проект, който предстои да се реализира", заяви министърът.

Източник: АПИ

Историята на проекта

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По време на среща на гарата в Гюешево през ноември миналата година с колегата си от македонска страна Александър Ниловски, тогавашният транспортен министър и вицепремиер Гроздан Караджов обяви, че изграждането на "Рила" ще бъде отдадено на концесия.

До ден-днешен обаче не са предприети конкретни процедури. През ноември 2023 г. тогавашният регионален министър Андрей Цеков обяви амбициозното намерение строителството на "Рила" да започне през 2026 г., което към днешна дата е ясно, че няма да се случи.

Автомагистрала "Рила" е проект, чиято идея е на над 20 години. В този период проектът претърпява множество промени, като варира в дължина и дори в класификацията си. Първоначалните планове от 2008 г. предвиждаха високоскоростен път с дължина 140 км, а прогнозната стойност беше близо 1 млрд. лв. Дължината на магистралата също се променя от 140 на 100 км, след това на 89 км, а в последния отговор от април, според регионалния министър Иван Иванов в предишното правителство, е 107 км.

В историческата ретроспекция на проекта имаше обявен и конкурс за изработване на идеен проект за магистрала "Рила", на който се явиха 11 дружества и консорциуми. Резултатите от конкурса обаче така и не бяха обявени от АПИ публично, предаде БНР.

През 2025 г. от АПИ заявиха, че се работи усилено за осигуряване на транспортната свързаност по основните транспортни коридори и като пример посочи подготовката на проекта за изграждане на магистрала "Рила", която ще осъществява връзката между магистралите "Хемус", "Тракия", "Струма" и посредством трасето на направлението Гюешево – Дупница и с граничния пункт с Република Северна Македония при Гюешево. С реализирането на проекта, освен че ще се улесни пътуването по направлението от Гърция към Пловдив, без да се преминава през София, но и ще се облекчи пътуването между София и Пазарджик, тъй като направлението ще може при нужда да се използва и като второ автомагистрално трасе и ще разтовари трафика по "Тракия" в участъка от София до Пазарджик.

На 23 юли 2026 г. АПИ входира в МОСВ инвестиционно предложение за проектиране и строителство на Автомагистрала „Гюешево – Дупница“ с разработени два варианта за трасе с дължини съответно 61,49 km и 59,97 km