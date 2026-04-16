Патриархът: Стига критики, през последните години Конституционният съд защити обществото с ключови решения

16 април 2026, 12:10 часа
Снимка: БГНЕС
Българският патриарх Даниил възнегодува срещу постоянната обществена критика, насочена срещу държавни институции и отбеляза, че в последните години Конституционният съд е имал ключова роля в защитата на обществения интерес.

"През последните години в нашето общество се натрупаха несправедливост и недоверие към институциите, които достигнаха критични размери", заяви приветствието си по повод 35-годишнината на Конституционния съд патриарх Даниил.

Според него това е чувство за натрупваща се неправда, за разпад на основните структурни клетки на обществото, на недоверие към институциите, на взаимно отчуждение и те нямат нищо общо с вроденетото традиционно правдолюбие и сплотеност на нашия народ.

"Това задължава всички нас - светски управници, общественици, законодатели и правоприлагащи органи, духовенство и народ да направим с Божията помощ решителни усилия за преодоляване на несправедливостта, за постъпване с добра съвест, за търсене във всичко първо на Божията правда", каза още патриархът.

Източник: БГНЕС

"КС е защитник на правото и обществения интерес"

По думите на патрираха Конституционният съд е институция с изключителен авторитет в българското общество, която през своята 35-годишна история е проявявала висок професионализъм, честност, безпристрастност и обективност във своите тълкувателни решения.

"Особено ясно се проявиха през последните години редица решения на съда в защита на обществения интерес, на националната идентичност и на естественото право, заложено във българската Конституция. Уважаеми господа, госпожи и господа конституционни съдии, уважаеми юристи и представители на юридическите професии, бъдете уверени, че винаги се намирате в молитвите на църквата. Светата църква цени вашите трудове. Моли се за това, Бог винаги да ви закриля, просвещава и напътства със своята благодат, за да служите на българската държава и българският народ, подражавайки в това служение на едничкия праведен съдия - нашият Господ Иисус Христос", посочи още патриарх Даниил, цитиран от Фокус.

Патриархът пожела на съдиите да продължават да са все така достойни, самоотвержени пазители на основния закон на страната ни, като защитават конституционния ред и върховенството на закона, имайки насърчение и подкрепа от Божието Слово.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
