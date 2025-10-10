Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 11 октомври 2025 г. (събота)

Прогноза за времето - 11 октомври 2025 г. (събота)

През следващото денонощие през страната ще премине атмосферно смущение. Още през нощта облачността от север ще се увеличи и след полунощ на места, главно в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София – около 10 градуса.

В събота северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София – около 15 градуса.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

Над Черноморието денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса, температурата на морската вода е 17-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 18 ч. и 51 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 16 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 7 мин и изгрява в 21 ч. и 33 мин. Фаза на Луната: четили дни преди първа четвърт

