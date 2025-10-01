Прогноза за времето - 2 октомври (четвъртък)

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Ще има повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6 и 11 градуса, а максималните ще са между 8 и 13 градуса. В София минималната температура ще е около 5 градуса, максимална - около 8 градуса. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но да вечерта в южните райони от страната ще се понижи.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градус.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 19 ч. и 06 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 41 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 25 мин. и изгрява в 16 ч. и 57 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

Източник: meteo.bg