Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 28 септември (неделя)

27 септември 2025, 19:33 часа 392 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 28 септември (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден? През денонощието облачността над страната ще се задържи значителна. Около и след полунощ на места в западните райони ще има превалявания от дъжд. И утре с временни прекъсвания в западната част от страната ще превалява дъжд. През нощта срещу понеделник преваляванията ще обхващат и централните райони от страната. Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен: през нощта - от север, а утре – от изток-североизток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°.

В планините 

Над планините утре ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието 

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
прогноза за времето време времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес