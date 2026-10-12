Прогноза за времето - 13 октомври 2026 г. (вторник)

На 13 октомври 2026 г. минималните температури ще са между 7° и 10°, в София - около 9°. Времето ще остане облачно и дъждовно, но след обяд валежите временно ще отслабват и спират. Привечер отново ще се активизират. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

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В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

Вятър по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 20° -21°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

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