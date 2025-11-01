Прогноза за времето - 2 ноември 2025 г. (неделя)

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, до обяд ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, по-ниски в местата с по-трайна мъгла. В София максималната температура ще бъде около 20 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

В планините и по морето

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра – около 11 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места – мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 15-18 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 2 мин. и залязва в 17 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 16 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 55 мин. и изгрява в 15 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: четири дни преди пълонлуние.

Източник: meteo.bg