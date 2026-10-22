Прогноза за времето - 23 октомври 2026 г. (петък)

През нощта в страната ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд, на места интензивни и значителни по количества. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина ще се усили и ще бъде умерен. Сутринта на места в равнините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°. Утре валежи от дъжд, на отделни места значителни по количество и придружени с гръмотевици ще има в Централна и Източна България, но след обяд навсякъде ще спрат. Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, но още в сутрешните часове от запад ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен, в североизточните райони – временно до силен северозападен вятър. С него ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°.

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Валежи по морето

По Черноморието ще бъде предимно облачно с краткотрайни валежи от дъжд. На отделни места ще има и гръмотевична дейност. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход, максималните - около 16°-18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ