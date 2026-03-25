Прогноза за времето - 25 март 2026 г. (сряда)

През нощта ще е предимно ясно със слаб вятър от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 3°. Утре ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в след обяд над западните райони и с незначителна купеста. Вятърът ще е до умерен, в местата разположени по северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по крайбрежието на морето – между 9° и 12°, в София – около 18°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Бурен вятър в планините

Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Източник: НИМХ