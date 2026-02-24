Промяна в температурите. Времето утре - 25 февруари 2026 г.

Правителството на Гюров:

На 25 февруари 2026  г.  ще остане ветровито с умерен, в Северна България, западната част на Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.  Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще се повишава е ще бъде по-високо от средното за месеца, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Над Източна България по-често значителна и на отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд, които към вечерта, с понижението на температурите, отново ще се примесват със сняг. Повече слънчеви часове ще има в Западна България. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток; застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще е почти без валежи – само в отделни планински райони ще превалява сняг. Облачността ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още и минималните ще са около нулата, а максималните - между 3° и 8°, в крайните югозападни – до 10°-12°. 

