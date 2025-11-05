Средната скорост – закон на хартия, мираж на пътя

Средната скорост е като извънземните – всички говорим за нея, но никой не я е виждал. С тази иронична реплика изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров описва абсурдната ситуация със засичането на средната скорост по родните пътища. "Два органа отговарят за нея – АПИ и МВР. Получава се колективна безотговорност. Системите им не си комуникират правилно", обясни той.

ОЩЕ: Загиналите при катастрофи нарастват с 15%: ИПБ със стряскащи данни след въвеждане на средната скорост

Само за месец тол системата е засекла 37 900 нарушители, от които близо 14 000 чужденци. Резултатът обаче е изненадващ – нито един не е санкциониран.

Проблемът

Но проблемът не е само в технологиите. Дори при пълна синхронизация между институциите, МВР трудно би успяло да връчи над 37 000 глоби за няколко месеца, смятат експертите. "Често дори изрядни транспортни фирми чакат повече от година, за да им бъдат връчени фишове", каза Димитров.

Според Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи системата на практика не функционира заради софтуерни проблеми. "На фона на дигиталния свят, в който живеем, това звучи несериозно. В Холандия системата засича, отпечатва и пликът е готов. Единственият ангажимент на пътния полицай е да го сложи в пощата", обясни той.

ОЩЕ: Всеки трети нарушител на средната скорост у нас е с чуждестранна регистрация

Тодоров припомня и друг пример – лабораториите за алкохол и наркотици, които трябваше да заработят преди две години. "Такива все още няма, а хората чакат по 12 месеца резултат от кръвна проба. Приемаме добри закони, но те се спъват в бюрокрацията", подчертава той.

Според него от фишовете за средна скорост биха влезли милиони левове в бюджета, което прави липсата на решение още по-неразбираема.