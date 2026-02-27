Сутрин – хладно, на обяд – топло: Проф. Рачев разкри с какво време посрещаме женския месец

В понеделник идва голям антициклон, който носи сравнително сухо време - сутрин ще е хладно, на обед по-топло. Идва пролетта. Очаква ни седмица със слънце и по-високи температури. Март започва с хубаво и топло време. Топло ще е и в Европа. Така ще е до 8 март – деня на гузната съвест. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

„На Националния празник – 3 март, на паметника Шипка ще е 10 градуса – топло, хубаво време. Минималната ще е около 1 градус“, каза той.

ОЩЕ: "В Париж 21 градуса, у нас – хладно": Проф. Георги Рачев разочарова дамите

В София ще е много топло – от събота (28 февруари) до към 5-6 март. На 8 март евентуално ще има слабо захлаждане, но не е ясно дали ще се случи. Температурите ще са двуцифрени – за София се очакват около 13 градуса.

Времето днес

Минималните температури утре ще бъдат малко по-ниски, в сравнение с днес и в повечето райони, включително и по Черноморието, ще бъдат отрицателни, между минус 3 и минус 1 градуса, само в крайните югозападни райони – до около плюс 2 градуса.

В София, след 3 градуса рано тази сутрин, утре ще бъде около минус 2 градуса.

Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат в интервала от 7 на североизток до 12 градуса на югозапад, на морския бряг – между 6 и 8 градуса, в София – около 9 градуса.

През деня времето ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър.