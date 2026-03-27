Този следобед: Спират трафика на камиони пред ГКПП “Златарево“

27 март 2026, 10:05 часа
Снимка: БГНЕС
На Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) “Златарево" на границата с Република Северна Македония (РСМ) приблизително в периода от 13:00 до 17:00 ч. ще бъде поетапно прекъсвано ел.захранването към митническите комуникации и впоследствие към “Гранична полиция“, което ще доведе до затруднения в пропускателната дейност и временно преустановяване на пропускането на товарни моторни превозни средства, съобщават на сайта си от Главна дирекция “Гранична полиция“, цитирани от БТА. Трафикът на всички гранични пунктове с РСМ e нормален по данни към 6:00 часа. 

На границата с Република Турция трафикът е интензивен на граничните пунктове “Капитан Андреево“ и “Лесово“ на изход за товарни автомобили. На граничните пунктове със Сърбия се преминава нормално. 

Още: На границите: Нормален трафик с две изключения

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента. 

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи “Рудозем“, “Златоград", “Маказа" и “Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.  През граничните преходи “Кулата", “Илинден" и “Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от “Гранична полиция“.

Още: Трафик: Натоварено е на два гранични пункта

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
