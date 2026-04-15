Туроператорите предупредиха, че след няколко месеца ще вдигнат цените

Войната в Близкия изток засегна туризма по целия свят и България не е изключение. Родните туроператури настояват за мерки от страна на държавата, но предупреждават, че последиците от конфликта няма да бъдат преодолени бързо и до няколко месеца ще им се наложи да вдигнат цените на пакетите си.

Туроператорите по света вече отчитат ръст на анулациите, пренасочване на пътуванията и сериозна несигурност. Разходите им нарастват заради по-скъпите горива и затруднената логистика, а възстановяването на средства при отменени пътувания поставя бизнеса под сериозен финансов натиск. Българските туроператори настояват за повече гъвкавост при кризи, най-вече по отношение на сроковете за възстановяване на средства към клиентите.

"Като цяло, индустрията "туризъм" на европейско ниво, макар че се отнася и на световно, възприема войната с Иран като много сериозна криза, която все повече ще влияе върху поведението на пътуване", заяви Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и член на Борда на директорите на Европейската асоциация на туроператорите.

Трябва да се приготвим за повишение на цените

Тя предупреди, че като туристи ще трябва да плащаме по-висока цена за почти всичко.

"Хората няма да спрат да пътуват, но много добре ще започнат да премислят, със сигурност ще правят компромиси и по отношение на дължината на пътуванията, може би ще бъдат по-краткосрочни, и по отношение на това колко пъти в годината ще се пътува. Дефицитът на горивата е нещо по-притеснителен от ръска на цените", каза тя.

Стоева заяви, че дори войната да спре днес, до края на есента няма да се възстановят нито доставките, нито ценовите нива.

"Говорим за сериозен проблем, който ще се развие именно в разгара на туристическия сезон. Това може да доведе вече до сериозни диспропорции и обструкции при изпълняване на самите туристически пакети. Иначе, по отношение на туристическите пакети, тези туристи, които пътуват организирано чрез туроператори и вече са закупили туристически пакети, те ще си останат на същите цени", заяви тя пред БНР.

"Това, което в момента се продава, е добре, но това, което ще продаваме след няколко месеца, вече ще бъде на други цени", обобщи Стоева.

Туроператорите смятат, че рискът и тежестта са основно при тях

По нейни думи за последните 6 години това е третата голяма криза.

"Все по ясно става, че това непропорционално разпределение на рисковете по цялата верига на стойността на туристическите услуги е в тежест основно на един стопански субект - туроператорът. Става все по-ясно, че това няма как да работи, особено в условията на криза", каза Стоева.

Според бранша в ревизираната Директива за туристически пакети остават нерешени накои проблеми на сектора, касаещи управлението на кризи. Работещите в сектора искат повече гъвкавост относно фиксирания 14-дневен срок за възстановяване на плащанията на предложените туристически услуги, които не могат да се осъществят поради кризисна ситуация.

"Всяка мярка е важна, ако бъде въведена във времето, в което наистина ще даде резултат", заяви Стоева.

Крайният срок за транспониране на новата директива в нашето законодателство е 2029 г. Страхът в бранша е, че дотогава е възможно нормативите да са вече морално остарели.

