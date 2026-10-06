Кабинетът "Радев":

Тънкостите на социологията: Йотова печели при твърдите ядра, какво ще кажат колебаещите се?

06 октомври 2026, 7:09 часа 419 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тънкостите на социологията: Йотова печели при твърдите ядра, какво ще кажат колебаещите се?

Трета социологическа агенция дава значителна преднина на кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев пред тази на Гюров-Кандев, но измерва данните само на базата на това което казват твърдите ядра. Не е ясно какво ще се случи с хората, които са решили да гласуват, но не са решили за кого. Кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров-Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете.

Това показват данните от проучване на Тренд по поръчка на „24 часа“. Това е направено в периода 26 септември – 2 октомври 2026 г. сред 1003 пълнолетни български граждани чрез пряко стандартно интервю лице в лице.

Кандидатите на МЕЧ Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от „Величие“ заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов-Черкезова с 1,9%.

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За 66% от анкетираните предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни.

38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната (малко над 2 милиона души), декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват.

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В последния месец не регистрираме сериозна динамика в електоралната картина. "Прогресивна България" остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са ПП и ДБ със съответно 7,6 и 6,5 от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори.

ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а „Възраждане“ с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%). Следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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