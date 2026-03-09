Времето утре - 10 март 2026 г.

На 10 март 2026 г. преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в западните райони с разкъсана висока облачност. В часовете преди обяд на места в поречията, низините и по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Максимални температури – между 12° и 17°, по Черноморието – 8°-10°, сочи прогнозата за времето на НИМХ. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца.

Отиват ли си отрицателните температури? Седмична прогноза за времето за 9-15 март 2025 г.

В планините

В планините ще е слънчево, с разкъсана предимо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

Над морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

С какво време посрещаме пролетта: Прогнозата на Николай Василковски