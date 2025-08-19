Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Заради липсата на вода за напояване: Производителите на плодове и зеленчуци искат среща с депутатите

19 август 2025, 13:08 часа 459 прочитания 0 коментара
Заради липсата на вода за напояване: Производителите на плодове и зеленчуци искат среща с депутатите

Писмо с искане за спешна среща заради задълбочаващата се криза с липсата на вода изпратиха днес от Браншова камара "Плодове и зеленчуци" до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, както и до председателите на парламентарните групи в Народното събрание. "Българските производители на плодове и зеленчуци са изправени пред реален риск от унищожение на продукцията, оцелявала след тежките климатични условия тази година. При невъзможност за напояване, ударът върху сектора ще бъде необратим, а с него и върху вътрешната продоволствена сигурност на страната", се казва в писмото им до институциите.

ОЩЕ: Чакат ни огън и вода: Двама бивши министри за безводието

От него става ясно, че отправеното до МОСВ искане за среща не е получило отговор и реакция няма. „Ето защо настояваме за незабавни действия и координирана институционална намеса“, заявяват от бранша.

В писмото им, което е изпратено и до медиите, се казва, че ситуацията е критична. "Българското производство на плодове и зеленчуци е признато за чувствителен сектор, от който зависи в значителна степен продоволствената сигурност на страната. През настоящата стопанска година производителите бяха изправени пред сериозни пролетни измръзвания, унищожили значителна част от реколтата в цялата страна. Онова, което оцеля, днес е на път да бъде напълно унищожено поради липса на достъп до напояване – което би нанесло непоправими щети върху сектора, поминъка на хиляди семейства и наличието на прясна, българска храна на пазара", обясняват от бранша.

ОЩЕ: Пеевски поиска от Киселова спешно заседание заради водната криза

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От бранша настояват за:

  • Незабавни действия за осигуряване на реален достъп до водни ресурси за напояване
  • Улеснен уведомителен режим за ползване на повърхностни води
  • Среща с институциите, отговорни за управлението на водите, в най-кратки срокове

Те припомнят, че през февруари тази година министър Манол Генов лично е поел ангажимент за намиране на работещи и устойчиви решения относно достъпа до вода за напояване. "Вярваме, че този ангажимент не е забравен и че настоящият момент изисква незабавни и координирани действия от страна на всички отговорни институции".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
безводие зеленчукопроизводители вода за напояване производители на плодове
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес