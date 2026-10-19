В Самоков се проведе традиционният лекоатлетически кроскънтри

Днес на стадиона в парк „Ридо“ се проведе 26-ият традиционен лекоатлетически кроскънтри за купа „Самоков“ – едно от утвърдените състезания в спортния календар на Община Самоков. Над 80 атлети от различни клубове в страната, разпределени по възрастови групи, се включиха в надпреварата. За едни това беше поредният старт, за други – възможност да премерят сили с конкуренцията. Всички се раздадоха на трасето.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов присъства на състезанието и награди най-малките участници – момчетата и момичетата, родени след 2016 година.

Състезанието премина при отлична организация под ръководството на старши треньора на КЛА „Рилски атлет“ Костадин Чифлиджанов. Поздравления за всички деца и младежи, които застанаха на старт, за техните треньори и за организаторите! Още един силен спортен ден за Самоков!