Фестивал на плодородието се проведе в Община Божурище

В градина „Вдъхновение“ в град Божурище отново събра приятели, съмишленици и жители на общината на своя традиционен „Фестивал на плодородието“ – един истински празник на труда, постоянството, приятелството и човешката доброта. За поредна година прекрасните младежи от градина „Вдъхновение“ представиха с много вълнение и гордост плодовете на своя труд. През изминалите месеци те полагаха грижи за градината, отглеждаха плодове и зеленчуци, приготвяха зимнина и създаваха красиви ръчно изработени изделия.

Зад всеки буркан, всеки продукт и всяко изделие стоят не просто труд и старание, а много любов, търпение и желание за развитие. Най-голямата награда за тези младежи са усмивките, признанието и подкрепата, които получават от хората около себе си.

Празникът премина с богата и разнообразна програма, изпълнена с настроение, творчество и детски усмивки.

Посетителите имаха възможност да разгледат базарите с домашно приготвени продукти и ръчно изработени арт изделия, да се включат в творчески и кулинарни работилници и да се насладят на кукления театър „Есенна приказка“.

Особено настроение внесоха талантливите деца от ДГ „Детелина“ и ДГ „Буратино“, танцов ансамбъл "Божурчета" към НЧ "Христо Ботев 1934" гр. Божурище с ръководител Силвия Милушев и корепетитор Александър Стоянов, както и възпитаниците на музикална школа „Багри“ с ръководители Диана Василева и Борислав Гълъбов.

Специално място в програмата имаха и самите младежи от градина „Вдъхновение“, които с огромно желание и ентусиазъм се включиха в празничните прояви.

Представени бяха и новите зони и пространства в градината, създадени с грижа за развитието, заниманията и пълноценното ежедневие на нейните обитатели.

Но най-ценното в този ден не бяха богатите щандове, вкусните изкушения или празничната програма. Най-ценното бяха хората – усмивките, споделените емоции и усещането, че всеки човек има своето достойно място в обществото.

Вярвам, че подкрепата към подобни инициативи е израз на нашата човечност и отговорност. Защото тези прекрасни младежи се нуждаят от възможности, разбиране, уважение и признание за всичко, което могат и постигат.

Изказвам своята искрена благодарност към екипа на градина „Вдъхновение“ за всеотдайността, грижите и любовта, с които ежедневно създава среда на доверие, развитие и подкрепа.

Благодаря на доброволците, партньорите, участниците в празничната програма и на всички жители и гости, които станаха част от този специален ден.

Плодородието не се измерва единствено с богатството на земята и нейните дарове. То е и в доброто, което отглеждаме в сърцата си, в подкрепата, която даваме, и в радостта, която споделяме.

Нека продължаваме заедно да изграждаме общност, в която всеки човек е ценен, приет и подкрепян!