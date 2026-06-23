Боровец отново ще бъде джаз! От 31 юли до 4 август 2026 г. Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ ще събере на една сцена изключителни български и световни музиканти за своето 29-о издание.7
5 вечери с незабравима музика
Артисти от България, Швейцария, Испания, Камерун и Франция
Вход свободен
Боровец
Специални гости тази година са Richard Bona Trio, Vinsen Garcia, The Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Emil Tasev Quartet, YAVI и Big Band Blagoevgrad.
Освен концертите ви очакват среща с писателката Здравка Евтимова, документални филми за джаза и Лятна джаз академия за деца.
Запазете датите: 31.07 – 04.08.2026 г.
Нека заедно превърнем Боровец в столицата на джаза!
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