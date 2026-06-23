Кабинетът "Радев":

Боровец отново ще бъде джаз!

23 юни 2026, 13:34 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Боровец отново ще бъде джаз!

Боровец отново ще бъде джаз! От 31 юли до 4 август 2026 г. Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ ще събере на една сцена изключителни български и световни музиканти за своето 29-о издание.7

5 вечери с незабравима музика

Артисти от България, Швейцария, Испания, Камерун и Франция

Вход свободен

Боровец

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Специални гости тази година са Richard Bona Trio, Vinsen Garcia, The Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Emil Tasev Quartet, YAVI и Big Band Blagoevgrad.

Освен концертите ви очакват среща с писателката Здравка Евтимова, документални филми за джаза и Лятна джаз академия за деца.

Запазете датите: 31.07 – 04.08.2026 г.

Нека заедно превърнем Боровец в столицата на джаза!

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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