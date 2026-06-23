Пореден голям успех за школата на БК „Рилски спортист-Самоков"

Пореден голям успех за школата на БК „Рилски спортист“!

Момчетата до 14 години завоюваха Купата на България по баскетбол в своята възрастова група, а юношите до 16 години спечелиха бронзовите медали в държавното първенство.

Тези отличия са поредното доказателство за високото ниво на детско-юношеската школа на клуба и за последователната политика на неговото ръководство за развитие на младите баскетболни таланти. Зад успехите стоят години труд, постоянство, професионализъм и целенасочени инвестиции в подготовката на подрастващите състезатели.

Поздравления за баскетболистите, треньорите, ръководството на клуба и всички, които ежедневно работят за развитието на баскетбола в Самоков!

Гордеем се с вас и вярваме, че най-големите успехи тепърва предстоят!