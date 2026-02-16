Картата за градския транспорт – в телефона ни до края на март

Столична община продължава модернизацията на градския транспорт с дигитални решения. До края на март ще бъде пуснато мобилно приложение, чрез което картата за градски транспорт ще може да бъде дигитализирана и добавена в електронен портфейл, съобщиха от Столична община. Пластиката остава валиден начин за пътуване, но гражданите ще имат възможност да регистрират картата си през приложението, да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник и да я валидират с едно докосване.

ОЩЕ: Градският транспорт в София с компенсации за гражданите заради стачката през май

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматично подновяване. Това ще улесни процеса по обслужване и ще намали необходимостта от посещения на гишета.

Валидирането остава задължително – то гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване.

На следващ етап ще бъде интегрирана и информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. Отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

ОЩЕ: Нова карта: Родители на деца до 2 години ще пътуват за 10 лв. в София

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август ще бъдат пуснати в експлоатация три нови метростанции.

Осигурени са средства за заплатите в сектора до края на март, като се водят активни разговори за гарантиране на устойчиво финансиране през цялата година.

Няма да бъде допуснато увеличение на цените на превозните документи.

Столична община продължава модернизацията на градския транспорт с дигитални решения. До края на март ще бъде пуснато... Публикувахте от Столична община в Понеделник, 16 февруари 2026 г.