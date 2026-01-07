Васил Терзиев с отчет за озеленяването на София през 2025 г.

Над 840 000 цветя, включително селектирания сорт лалета "Сердика", е засадила Столичната община през 2025 година, съобщава кметът на София Васил Терзиев в публикация в социалната мрежа Facebook. "През последните две години, заедно с районните администрации, активни граждани и отговорни бизнес партньори, в София засадихме десетки хиляди дървета по различни общински и съвместни проекти. Това не са спорадични кампании, а системна работа – квартал по квартал", посочва кметът Терзиев.

Още: Започва изграждането на иновативен "линеен парк" по Владайска река (СНИМКИ)

Той отбелязва, че и през 2025 г. година Общината е продължила засажданено на растителност по улици и булеварди, в паркове и градини, между блоковете и в крайградските зони. Общината е засадила над 3 400 нови дървета и близо 60 000 храсти.

Новата гора на София

🌱 Зеленината в градска среда не е разход - тя е инвестиция за по-добър живот. Растенията подобряват качеството на... Posted by Васил Терзиев on Tuesday 6 January 2026

През пролетта на 2025 г. се състоя поредното издание на инициативата "Новата гора на София" в Бусманци, район "Искър". От 2023 г. досега там вече са засадени над 13 000 фиданки обикновен явор, пише БТА.

Столичната община залага на устойчиви видове, подходящи за градска среда, на засаждането на по-големи фиданки с по-висок шанс за прихващане и на осигуряването на редовна поддръжка. В най-горещите месеци новите дървета се поливат по-често, а на труднодостъпни места се използват системи за постепенно напояване, които дават вода точно когато е най-нужна, се посочва в публикацията.

Столичният кмет уверява, че и през тази година ще продължат усилията на Общината за подобряване на зелената система. Защото зелената София не се прави наведнъж. Тя се изгражда с постоянство, с разумни решения и с общи усилия – на институциите и на хората, които живеят в този град, отбелязва Васил Терзиев.

Още: Терзиев прие оставката на Панайотова, кой ще я наследи