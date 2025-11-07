РАЗПИСАНИЕ за автобусите, заместващи Линия 3 на метрото

Временна автобусна линия М3 ще замества Линия 3 на метрото, която няма да работи този уикент (8 и 9 ноември), съобщиха от "Метрополитен". През този период ще бъде осигурен заместващ автобусен транспорт по временна автобусна линия М3. Линията ще обслужва всички метростанции от Линия 3, като временните автобусните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите.

От двете крайни спирки – МС "Хаджи Димитър" и "Овча купел 2" (в близост до МС "Горна баня"), автобусите ще тръгват съответно в 4:35 и 5:00 часа сутринта, а последният курс ще бъде от 23:20 и 23:30 часа вечерта.

Тази временна автобусна линия М3 ще гарантира удобен и бърз транспорт за пътуващите по Линия 3 през почивните дни.

Линия 3 на метрото ще бъде затворена за периода от 00:00 часа на 8 ноември (събота) до 24:00 часа на 9 ноември (неделя) заради пускането в експлоатация на трите нови станции от разширението на отсечката по бул. „Владимир Вазов“ и необходимостта от актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение.