Над 28 млн. онлайн реакции: Джиро д'Италия донесе световна популярност на България

Трите български етапа на състезанието Джиро д'Италия са отразени в 87 държави. В близо 31% от чуждестранните публикации България е посочена в заглавието. Официалният профил на кмета Васил Терзиев е сред най-влиятелните в онлайн комуникацията у нас. Това сочат анализ на Sensika Technologies, цитиран от Столична община.

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Българските етапи на Джиро д'Италия са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Данните отчитат безпрецедентен успех в позиционирането на България и София като модерни, вълнуващи и атрактивни туристически дестинации.

В дните около българските етапи официалните профили на Джиро д'Италия в платформите TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и X са публикували общо 499 поста. Те са предизвикали огромна вълна от органични реакции, които са генерирали над 45% от коментарите и 44% от споделянията в целия дигитален поток на състезанието. В рамките на тази мащабна кампания у нас, официалният профил на кмета на София Васил Терзиев се утвърди като един от лидерите по влияние и ангажираност на аудиторията, сочат още данните.

Паралелно с рекордите в социалните мрежи, докладът отчита и забележителен мащаб в традиционното медийно отразяване. За периода от 1 август 2025 г. до 11 май 2026 г. общият брой на материалите в електронните медии надхвърля 17 000 публикации. Те се разпределят по следния начин:

Български медии: 10 754 материала от 590 източника.

Международни медии: 6 463 материала от 1 640 източника в 87 държави по целия свят.

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Изключително силен акцент в анализа е, че в международното отразяване България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите (общо 1 995 публикации), а в останалите материали страната ни е спомената още в първия параграф.

„Bulgaria, you’ve been sensational!“ - природа, култура и споделена емоция пред света

Според проучването на Sensika Technologies, образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия. Специалният телевизионен формат Джиро д'Италия е действал като вълнуващ „туристически дневник“ - непосредствено преди колоездачите, предаването показа на милиони зрители духа градовете по трасето.

Изключителното гостоприемство и атмосфера предизвикаха официалния международен профил на Giro d'Italia да обобщава емоцията с думите: „Bulgaria, you’ve been sensational!“ („България, бяхте сензационни!“).

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Около 250 000 души са проследили на живо грандиозния финал в центъра на София, превръщайки последните километри от състезанието в едно от най-мащабните публични събития в столицата през последните години. Освен по улиците на града, столицата е привлякла и огромно внимание в дигиталната среда, където финалът по жълтите павета се е наредил сред най-гледаните, най-споделяните и емоционални моменти от цялото състезание, сочи проучването.

Дигиталният разказ за града е уловил автентичния дух на столицата - от модерния ѝ градски пулс до превърналата се в хит сватба край трасето в село Долни Пасарел. Кадрите от сватбения ден са се появили в 33 публикации от мониторинга и са натрупали рекордна ангажираност от 6,28 милиона взаимодействия, близо 6 милиона гледания и повече от 15 000 споделяния.

„Това е истинското лице на града ни. Светът не само видя красиви кадри от цялата страна, но и усети нашия дух, нашето гостоприемство и способността ни да се обединяваме около големи каузи. Доказахме, че когато вложим сърце, София може да бъде сцена за събития от най-висок световен ранг. Това ни показва, че бъдещето на града и страната ни зависи единствено от мащаба на нашите собствени мечти. Благодаря на всеки един софиянец, който стана част от тази магия“, споделя кметът на Столична община Васил Терзиев.