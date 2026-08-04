Хиляди посрещнаха чудотворната икона на Пресвета Богородица в Самоков

Хиляди миряни посрещнаха чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица в Самоков. Хиляди вярващи от Самоков и страната изпълниха Девическия манастир „Покров Богородичен“, за да се поклонят пред чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица. Атмосферата в храма беше изпълнена с дълбока молитвеност, смирение и духовно вълнение, а мнозина чакаха с часове, за да се докоснат до светинята и да отправят своите молитви.

Чудотворната икона беше донесена в Самоков от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който отслужи Архиерейска вечерня с канон към Пресвета Богородица. В словото си той призова вярващите да укрепват вярата си и да пазят живо Божието присъствие в сърцата си, като напомни, че Господ винаги е с онези, които Го търсят с искрена молитва.

Светинята беше посрещната и от кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов, който приветства официалната църковна делегация и взе участие в богослужението заедно с духовенството и хилядите миряни. По време на богослужението Лондонският и Западноевропейски епископ Ириней разказа за историята на чудотворната икона и за многобройните свидетелства за духовно укрепване, надежда и изцеления, свързвани с нея по света.

Хавайската мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристигна за първи път в България в края на юли. След поклонението в Самоков тя ще продължи своя път в страната, като на 17 и 18 август ще бъде изложена за поклонение в Рилския манастир, преди да отпътува от България.