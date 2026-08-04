Село до Костинброд отпразнува своя празник

По традиция, на 2-ри август в село Безден се състоя традиционният събор, организиран от местното читалище – НЧ „Илинден-2012“. Празникът в селото всяка година събира множество съмишленици, популяризиращи българския фолклор, местните традиции и духа на родната култура. В тазгодишния колоритен празник се включиха прекрасни самодейци, които с пъстрите си автентични изпълнения зарадваха местните и гостите.

Наред с магията на изкуството, българската музика и народните танци, присъстващите успяха да се насладят на споделена атмосфера и празник с богата и вълнуваща програма, поднесена от:

Изабел Добрева;

Танцов състав „Зорница – Junior“, при НЧ „Иван Вазов – 1947“ – гр. Костинброд, с художествен ръководител Жаклин Ангелова;

Венета Желева, при НЧ „Христо Ботев – 1925“, с. Габер, община Драгоман;

Клуб по народни танци „Гайтани“ – гр. Костинброд, с ръководител Лияна Ангелова;

Детска фолклорна група към НЧ „Иван Вазов – 1947“ – гр. Костинброд, с ръководител Пирина Христова;

Клуб по народни танци „Витоша“ към НЧ „Иван Вазов – 1947“ – гр. Костинброд, с ръководител Радослав Тодоров;

Детска вокална група „Singing Stars“ и Клуб по класически балет, към НЧ „Иван Вазов – 1947“, с ръководител Стефан Илиев;

Танцов клуб „Лудо Малинско“, при НЧ „Васил Левски – 1929“, с. Горна Малина;

Танцов клуб „Йова“ при НЧ „Светлина – 1927“, с. Априлово, с ръководител Йоана Колева;

Кукерска група „Мечкарите“ от община Горна Малина.

Събитието уважиха множество местни жители, гости, приятели на селото и официални лица, сред които – г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет-Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-жа Цветелина Борисова – директор на ДГ “Радост”, град Костинброд и представители на общинска администрация – Костинброд.

С присъствието си, гостите на празника в село Безден доказаха, че силата е в единството и само заедно можем да съхраним традициите си и да развиваме културния живот на общината, градейки устойчиво бъдеще.

Кметът на общината – г-н Младенов, се обърна към присъстващите, изразявайки радостта си от възможността за поредна година празникът в село Безден да събира малки и големи, популяризиращи българщината и родните традиции, като подчерта, че именно съвместните усилия на читалищното настоятелство, самодейците и местните са в основата на добрата организация и прекрасната празнична обстановка.

Организаторите от своя страна изразиха искрената си признателност към всички, докоснали се до празничния традиционен събор, изпълнен с вдъхновение, пъстрота и топло настроение, като си пожелаха и занапред съвместно с всичките си съмишленици да спазват родните традиции и да предават богатството им, защото именно те са нашата памет, нашата сила и нашето бъдеще.

Честит празник на село Безден!