Община Самоков продължава да държи под око ремонтите

Община Самоков продължава да прилага засилен контрол върху качеството на строително-ремонтните дейности по ключови инфраструктурни обекти на територията на общината.

Извършени бяха контролни проби на положения изравнителен слой асфалт по два значими пътни участъка – пътя между селата Горни Окол и Долни Окол и пътя Ярлово – Ковачевци.

Пробите са взети от специализирана лицензирана лаборатория чрез т.нар. „ядки“ от асфалтовата настилка. Първоначалните резултати показват, че дебелината на положения слой отговаря на заложените в проекта технически спецификации. Предстои извършването на детайлен лабораторен анализ на състава на асфалтовата смес.

Контролът ще продължи и в следващите етапи от изпълнението. След полагането на износващия пласт асфалт, отново ще бъдат взети проби, за да се гарантира пълното съответствие на строителството с изискванията за качество, безопасност и устойчивост.

Независимият лабораторен контрол е част от въведените от Община Самоков допълнителни механизми за проверка преди приемане и разплащане на извършените дейности. Основната цел е осигуряване на дълготрайна пътна инфраструктура и ефективно управление на публичния ресурс.