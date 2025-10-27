Обстановката в София се нормализира: Ето кога пускат "Шипченски проход" за автомобили

Обстановката е нормална, всеки момент отводняваме "Шипченски проход", за да го пуснем и за автомобили. Няма други критични места. Това съобщи за Actualno.com директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров. Припомняме, че сутринта стана ясно, че продължителният дъжд в София е предизвикал наводнение в участъка на бул. "Асен Йорданов" преди бул. "Шипченски проход", като от ЦГМ уточниха, че се е наложило спирането на четири трамвайни линии.

"Наблюдаваме реките, които са с повишени нива", каза Димитров, като от думите му стана ясно, че сигналите във връзка с валежите в столицата в аварийното звено са 30 до момента.

Валежите в София

"От снощи до 8.00 ч. до днес до 11.00 ч. са паднали 39 литра на квадратен метър", съобщиха за Actualno.com от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). От института определиха това количество като значително за такъв времеви период от време и уточниха, че само за последните 3 часа в София са паднали 6 литра на квадратен метър.

Дъждът над Югозападна България

В югозападната част на страната в НИМХ са отчетени най-значителните валежи. За периода от през нощта до 11 часа в Драгоман са паднали 27 литра на квадратен метър, в Кюстендил - 24, а в Благоевград - 21 литра на квадратен метър.