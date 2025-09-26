Войната в Украйна:

Омбудсманът иска бърз ремонт на жилищата на евакуираните в столичния кв. "Хаджи Димитър"

26 септември 2025, 14:02 часа 253 прочитания 0 коментара
Омбудсманът Велислава Делчева поиска кратки срокове и облекчена процедура за ремонта на евакуирания блок в кв. "Хаджи Димитър" в София, съобщи пресцентърът на институцията. Тя изпрати писмо до кмета на София Васил Терзиев и до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Делчева подчертава, че по случая институцията на омбудсмана е била сезирана през 2023 г. от засегнатите граждани. Тя допълва, че с решение на Столичния общински съвет от 13 февруари е прието отпускането на еднократна безвъзмездна финансова помощ за пазарните нива на наем на жилище за една година в размер на 126 540 лв. Парите са за 15 от 24 семейства, за които е установено, че не притежават второ жилище.

Припомняме, че евакуацията се налага заради „пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталацията, вследствие на възникналите деформации“. Констатациите са направени след заповед на главния архитект на София от постоянно действащата при район „Подуяне“ комисия след конструктивно обследване на състоянието на жилищната сграда, възложено в началото на октомври 2024 г.

„Препоръчвам създаване на координация на отговорните институции в лицето на СО, МРРБ и Район „Подуяне“-СО и продължаващо взаимодействие с гражданите за максимално скъсяване на периода за възстановяване на ползването на единствено жилище, при оптимизиране на понасяната административна тежест“, пише омбудсманът.

В писмото си Делчева настоява още и да получи по компетентност в кратък срок становище за актуалния устройствен статут на засегнатите жилищни имоти, както и за етапа на финансово осигуряване, реализиране на проектирането и строителството на необходимите укрепващи строителни работи.

Виолета Иванова
