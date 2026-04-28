Откриха нов STEM център в основно училище в Самоков

ОУ „Димчо Дебелянов“ в Самоков отбеляза своя патронен празник с тържествено откриване на новоизградения STEM център. Събитието събра ученици, учители, директори и жители на селото, а специален гост бе кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов и неговият екип.

Празничната програма включваше рецитал със стихове на великия български поет Димчо Дебелянов, впечатляващи хореографии и вълнуваща презентация, посветена на живота и творчеството му, както и на историята на училището.

Откриването на STEM центъра е важна стъпка към модернизиране на образователната среда. В рамките на проекта са изградени кабинети по математика и информационни технологии и по природни науки, както и 7 високотехнологични класни стаи, които ще дадат нови възможности за обучение и развитие на учениците.

Училището в Говедарци за пореден път доказа, че е средище на знание, дух и традиции, където миналото и бъдещето вървят ръка за ръка.