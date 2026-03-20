По-скъпи горива - по-скъп транспорт: Ще се вдигнат ли цените на билетите в София?

Цената на билетите и картите за градския транспорт няма да се вдигат. Това категорично заяви за Actualno.com общинският съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" в Столичния общински съвет (СОС) Симеон Ставрев. Въпреки войната в Иран и високите цени на горивата, той смята, че такова предложение няма да мине в СОС. И дори припомни, че покрай приемането на еврото са намалили цените на билета от 1.60 лева на 0.80 евро.

ОЩЕ: Борис Бонев предложи каква да е цената в евро на билета за градски транспорт

Скъпи горива – евтин транспорт

През 2022 г., когато започва войната в Украйна и цените отново са високи, Германия решава да въведе "евтин билет" за градски транспорт. Мярката е предприета за 3 месеца, а цената е била 9 евро на месец за всички видове транспорт - автобуси, трамваи, метро, регионални влакове.

Според Ставрев в София подобна мярка е възможна, но само ако държавата даде доста сериозна допълнителна субсидия на градския транспорт. "Иначе ще фалира. Проблемът е, че няма пари. Градският транспорт постоянно търпи недостатък на финансови средства, поради простата причина, че пътниците не се увеличават, а цените не се променят", обясни той.

По думите му мярката, която предприема Германия, звучи интересно, но не е ясно колко е приложима у нас, тъй като не знае какво позволява законът. "В Народното събрание не могат да гласуват средствата по ПВУ и не съм сигурен какво се позволява в удължителния бюджет. Той е ключов, за да могат да продължат да работят и държавни, и общински институции“, каза общинският съветник. Той посочи, че всичко зависи от парламента и не е сигурен дали Министерският съвет може да предприеме такава стъпка.

ОЩЕ: Забавен доклад може да лиши София от 141 млн. евро за електротранспорт

„Средствата за градския транспорт никога не са стигали, а в интерес на държавата е хората да слязат от колите си. Ако тази криза с горивата се задържи по-дълго, има два варианта – хората да не ползват толкова градски транспорт или държавата да ни помогне чрез някакъв механизъм, за да можем да продължим да я поддържаме и предлагаме", смята той.

ОЩЕ: Чаушев: Транспортните дружества са като гевгир – наливат се пари, резултат няма

Ставрев обяви, че се подготвя придобиването на 42 по-нови автобуса, произведени между 2016 и 2018 г., които се очаква да бъдат пуснати за продажба във Виена. Те ще заменят най-амортизираните автобуси, които в момента са в движение по софийските улици.