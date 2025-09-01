Редица такси за услуги поскъпват от днес в София

Таксите за десетки услуги в София от днес, 1 септември, поскъпват съгласно поредно изменение на наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги. От днес общо 535 изменения влизат в сила, пише в. "Сега", като цитира регистъра на АПИС. Солиден брой промени имаше и през месец юли: Ръст на държавните такси: Властта вдига цените на прага на еврото.

Таксите за гробни места поскъпват двойно

Увеличават се двойно таксите за ползване на гробни места. За откупуване на единично гробно място за вечни времена ще се плащат 1140 лв., а досега цифрата беше 570 лв.

За ползване на място над 8 години таксата става 310 лв., а досега беше 155 лв.

Увеличението при услугите на общинско предприятие "Гробищни паркове" е 100% при всички услуги. Аргументът е, че таксите не са били вдигани от 2009 г. насам.

Сравнението с други големи градове показва, че нивата са значително по-ниски. Два пъти по-ниска е таксата за гробно място за вечни времена във втория по големина град в България - Пловдив. И там наредбата бе изменена тази година, но конкретно тези такси са без промяна от 2023 г. насам, прави сравнение в. "Сега". За едно гробно място за вечни времена парк "Централен" в Пловдив събира такса от 500 лв. В гробище "Варна" цената за гробно място за вечни времена е в размер на 75 лв. В Русе таксата за единично гробно място за вечни времена е 325 лв. в парк "Чародейка".

Растат цените на технически услуги

Цените за отделни технически услуги, извършвани от направление архитектура и градоустройство, също се вдигат. От днес действат нови ценоразписи за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация, за издаване на удостоверения за промяна на предназначението и др.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищни сгради със средно застрояване вече ще струва 1489.5 лв. на обкет, а до настоящата година цената беше 750 лв. Въвеждането в експлоатация на преместваеми и рекламни елементи по индивидуален проект ще е 595 лв. на обект и при до 300 лв. досега.

Административните такси също се увеличават

Увеличават се и много от административните такси. Издаването на удостоверение за наследници вече ще струва 10 вместо 5 лв. От 5 на 10 лв. се вдига таксата за удостоверение за семейно положение.

Удостоверенията за данъчна оценка ще струват 34 вместо 17 лв. От 6 на 12 лв. се вдига цената за удостоверение за наличие на задължения.

От днес при ползването на тези масови услуги по електронен път ще се ползва намаление в размер на 10% от цената, но не повече от 20 лв.