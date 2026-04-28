Ремонтът на основен път на Самоков върви по график

Основният ремонт на пътя Ярлово - Ковачевци се изпълнява по график. Днес кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов и заместник-кметът по строителство инж. Петър Костов извършиха проверка на място по основния ремонт на пътя Ярлово-Ковачевци. Те проведоха работна среща с техническия ръководител, на която бяха обсъдени изпълнените до момента дейности, предстоящите етапи и графикът на строителството.

Инж. Джоргов изрази удовлетворение от организацията, темповете и качеството, с което се изпълняват строително-ремонтните работи. Към момента по част от трасето вече е положен изравняващ слой асфалт. В участъка в границите на населеното място пътят е фрезован, а изграждането на новите тротоари е в напреднал етап. Паралелно се работи и по предвидените дейности за отводняване, които са от ключово значение за дълготрайността на ремонта.

От утре започва полагането на изравняващия слой и във фрезованата част на пътя. В следващия етап предстои изпълнение на износващия слой асфалт, монтаж на мантинели и полагане на пътна маркировка.

Миналата седмица Община Самоков извърши проби чрез независима лаборатория, които отчетоха много добри показатели за дебелина и плътност на изравняващия асфалтов пласт.