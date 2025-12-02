След протеста на тъмно: Пак спря тока в центъра на София

След като снощи беше прекъснато електрозахранването в центъра на София, където се провеждаше протеста срещу бюджет 2026, днес отново в същия район няма ток. Токът през днешния ден спря около 11 ч., предаде репортер на Actualno.com. Засегнати са кафетата и институциите в района на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Снощи по време на шествието до централата на "ДПС - Ново начало" пак нямаше ток около университета, което принуди хората да си светят с телефони, някои имаха и фенери.

Причината снощи според "Електрохолд" за липсата на електричество в разгара на протеста бяха изключени изводи от подстанция "Рила", която захранва част от центъра на София.

Към този момент все още няма официална информация за прекъсването и причините за спирането на тока.

Протестът

Припомняме, че снощи протестът срещу приемането на бюджета за следващата година започна малко преди 18 часа, когато множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно.

Демонстрацията, която преминаваше под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

По-късно обаче тръгна шествие към централата на ДПС и тази на ГЕРБ, но нещата ескалираха и се стигна до сблъсъци между провокатори и полиция.

Бяха палени контейнери, а офис на ГЕРБ в район "Оборище" беше напълно изпотрошен. ОЩЕ: "Гласът на протестиращите ще бъде чут": GenZ ГЕРБ осъдиха агресията и обещаха развръзка (ВИДЕО)