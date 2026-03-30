София ремонтира спешно улици заради международно колоездачно състезание

София активно се подготвя за домакинството на етап от Джиро д’Италия на 10 май, като ключов акцент пада върху ремонтите и подобряването на пътната инфраструктура по трасето на състезанието. Във връзка с провеждането на международното спортно събитие, Столичната община вече е предприела конкретни действия за обновяване, обезопасяване и привеждане в оптимално състояние на основните пътни участъци, по които ще премине надпреварата. Целта е да се гарантират както безопасността на състезателите, така и качеството на настилките.

Планираните ремонтни дейности обхващат няколко ключови булеварда в града:

Бул. „Самоковско шосе“ – ще бъде ремонтиран в участъка от бул. „Копенхаген“ до Софийския околовръстен път, като се предвижда цялостно подобряване на пътната настилка.

Бул. „Цариградско шосе" – предвижда се повдигане и нивелиране на шахти в участъка от бул. „Еминеску" до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви". В момента се уточнява точният обхват на дейностите, като предстои финализиране на съгласувателните процедури.

Бул. „Цар Освободител" – ще бъдат извършени ремонтни дейности в отсечката от бул. „Цариградско шосе" до бул. „Васил Левски".

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще се включи с ремонт на „Самоковско шосе“ в участъка между село Кокаляне и Софийския околовръстен път, с което ще се осигури цялостна готовност на трасето извън градската част.

Екипи на Столичната община вече са извършили оглед на маршрута и продължават активна координация с всички институции, ангажирани с подготовката. Амбицията е всички ремонтни дейности да бъдат изпълнени в срок и с високо качество преди състезанието.

"Подготовката за Джиро д’Италия е възможност не само да посрещнем събитие от световен мащаб, но и да подобрим ключова пътна инфраструктура в града", подчертава кметът Васил Терзиев.