Верижна катастрофа в София се размина само със смачкани ламарини (СНИМКИ)

Тежка верижна катастрофа в София. Ударили са се тир и няколко коли, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Инцидентът е станал в квартал "Суходол", а сигналът за него е подаден около 11:00 часа. Става въпрос за катастрофа между два товарни автомобила и пет леки коли, като най-вероятно една от леките коли е навлязла в насрещното движение.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е установил, че няма пострадали. Една жена се е оплакала от болки в главата и е откарана за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", казаха от Центъра за спешна медицинска помощ.

В групата във Facebook "Катастрофи в София" шофьори споделят снимки от инцидента (вижте ТУК), на който са станали свидетели. От тях се вижда, че две от колите са смачкани до неузнаваемост.

Преминаването по Околовръстното е невъзможно. На място има и екипи на аварийната столична служба.