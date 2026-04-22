Започна подмяната на водопровод в Самоков

22 април 2026, 12:46 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Започна подмяната на водопровод в Самоков. Кметът на града инж. Ангел Джоргов, заедно с директора на дирекция „Строителство“ Красимира Костадинова, проследиха началото на дейностите и обсъдиха с техническия екип сроковете за изпълнение. Ремонтът обхваща участъка от ул. „Отец Паисий“ до ул. „България“.

По време на строително-ремонтните дейности участъкът ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства, като пресечните улици ще останат отворени.

Припомняме, че през миналата година по същата улица бяха изградени нови тротоари по проект, финансиран по стратегията на МИГ – Самоков. През настоящата година се извършва подмяната на водопровода, след което предстои асфалтиране на уличното платно.

Този последователен подход – първо обновяване на подземната инфраструктура, а след това на тротоари и пътна настилка, завършваща с полагане на пътна маркировка – се прилага от Община Самоков през последните две години с цел устойчиво и качествено подобряване на градската среда.

Антон Иванов Отговорен редактор
