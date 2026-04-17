Министерство на културата поставя старозагорските театри сред водещите в страната

17 април 2026, 11:36 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Резултатите от комплексната оценка на Министерството на културата за дейността на държавните културни институти в сценичните изкуства поставят на високи позиции Драматичен театър „Гео Милев“ и Държавния куклен театър в Стара Загора. Община Стара Загора споделя радостта от постигнатите отлични резултати от двата културни института. Получените високи оценки са признание както за професионализма и последователната работа на техните екипи, така и за утвърденото място на Стара Загора като културен център на национално ниво. За старозагорската публика тези постижения са източник на удовлетворение и увереност в устойчивото развитие на сценичните изкуства в града.

Драматичният театър „Гео Милев“ – Стара Загора е сред водещите в страната, като получава 119 от възможни 150 точки и заема шесто място сред драматичните театри в България за 2025 година.

Държавният куклен театър – Стара Загора е отличен с 137 от възможни 150 точки, което го нарежда сред най-високо оценените културни институти в своята категория.

Двата театъра затвърждават позициите си сред най-изявените културни институти в България и продължават да допринасят за обогатяването на културния живот в Стара Загора. Техните успехи са повод за гордост както за отдадените професионалисти, които стоят зад сцената и на нея, така и за публиката, която активно подкрепя всяко творческо постижение.

Антон Иванов Отговорен редактор
Още от Стара загора
