Правителството на Гюров:

Общинският съвет в Стара Загора подкрепи млади математици за участие в международна олимпиада в Япония

09 април 2026, 19:22 часа 350 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Общинският съвет в Стара Загора се обедини около благородна кауза и събра необходимите средства за участието на двама талантливи ученици в Международната олимпиада по математика в Япония.

Днес председателят на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова и Емил Христов – общински съветник и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, се срещнаха с Павел Хероут – ученик в 6. клас на ППМГ „Гео Милев“, за да връчат средствата, осигурени за участието на двете деца в олимпиадата.

Председателят Лазарова изрази благодарност към всички общински съветници за единната подкрепа и активното им включване в инициативата. Тя пожела на Павел и Десислав още много успехи в областта на математиката и подчерта, че независимо от резултатите, те вече са гордост за Стара Загора.

Оказаната подкрепа доказва на децата, че усилията, упоритостта, любознателността и смелостта да следват мечтите си се ценят и възнаграждават.

Квалификациите за математическото състезание WMI (World Mathematics Invitational) се проведоха на 10 януари 2026 г. в Стара Загора, а учениците Павел Хероут и Десислав Петров спечелиха медали и покана за участие във финала на международната олимпиада. Той ще се проведе в Чиба, Япония, в периода 10–14 юли 2026 г. Двамата старозагорци ще бъдат единствените представители на европейска държава на олимпиадата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Павел Хероут е ученик в 6. клас на ППМГ „Гео Милев“ и има множество медали и купи от участия в национални и международни състезания. Той е носител на почетна дипломна номинация в наградите „Млада Загора“ на Община Стара Загора в няколко поредни години. Участвал е във финала на същата олимпиада в Сеул, Южна Корея през 2023 г., както и във финала през 2022 г., проведен в България, като и в двете години печели медали във възрастовата си група сред хиляди участници.

Десислав Петров е ученик в 4. клас на II ОУ „П. Р. Славейков“. Той също има спечелени множество отличия от национални и международни състезания. На финала на WMI през 2024 г. в Куала Лумпур, Малайзия, завоюва сребърен медал във възрастовата си група сред хиляди участници.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елін Димитров Отговорен редактор
Математика математици олимпиада по математика Община Стара Загора
Още от Стара загора
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес