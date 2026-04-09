Общинският съвет в Стара Загора подкрепи млади математици за участие в международна олимпиада в Япония

Общинският съвет в Стара Загора се обедини около благородна кауза и събра необходимите средства за участието на двама талантливи ученици в Международната олимпиада по математика в Япония.

Днес председателят на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова и Емил Христов – общински съветник и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, се срещнаха с Павел Хероут – ученик в 6. клас на ППМГ „Гео Милев“, за да връчат средствата, осигурени за участието на двете деца в олимпиадата.

Председателят Лазарова изрази благодарност към всички общински съветници за единната подкрепа и активното им включване в инициативата. Тя пожела на Павел и Десислав още много успехи в областта на математиката и подчерта, че независимо от резултатите, те вече са гордост за Стара Загора.

Оказаната подкрепа доказва на децата, че усилията, упоритостта, любознателността и смелостта да следват мечтите си се ценят и възнаграждават.

Квалификациите за математическото състезание WMI (World Mathematics Invitational) се проведоха на 10 януари 2026 г. в Стара Загора, а учениците Павел Хероут и Десислав Петров спечелиха медали и покана за участие във финала на международната олимпиада. Той ще се проведе в Чиба, Япония, в периода 10–14 юли 2026 г. Двамата старозагорци ще бъдат единствените представители на европейска държава на олимпиадата.

Павел Хероут е ученик в 6. клас на ППМГ „Гео Милев“ и има множество медали и купи от участия в национални и международни състезания. Той е носител на почетна дипломна номинация в наградите „Млада Загора“ на Община Стара Загора в няколко поредни години. Участвал е във финала на същата олимпиада в Сеул, Южна Корея през 2023 г., както и във финала през 2022 г., проведен в България, като и в двете години печели медали във възрастовата си група сред хиляди участници.

Десислав Петров е ученик в 4. клас на II ОУ „П. Р. Славейков“. Той също има спечелени множество отличия от национални и международни състезания. На финала на WMI през 2024 г. в Куала Лумпур, Малайзия, завоюва сребърен медал във възрастовата си група сред хиляди участници.

