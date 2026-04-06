Стара Загора посреща Великден с богата програма

Община Стара Загора кани граждани и гости на града да се включат в разнообразните събития, посветени на Великден. Празничният афиш включва творчески работилници, концерти, изложби, фолклорни прояви и традиционни обичаи, които ще създадат празнично настроение и ще съхранят българските традиции. Началото на инициативите бе поставено на 2 април с ателие – творческа работилница с деца от ОУ „Кирил Христов“ в Регионалния исторически музей. В същия ден бе открита изложбата „Етрополски „плескани“ яйца – съхранено наследство“, представена със съдействието на Исторически музей – Етрополе.

Програмата продължава с детска великденска екоработилница за изработка на празнични декорации от рециклирани материали, както и с „Предвеликденска трапеза“ на 4 април на площада в с. Могила. На 5 април в парк „Артилерийски“ ще се проведе детско-юношески фолклорен празник „Изворът да не пресъхва – Цветница“.

Сред акцентите са демонстрацията на традиционни техники за писане на великденски яйца от доц. д-р Светла Ракшиева в къща музей „Гео Милев“, както и поредица от творчески занимания и работилници за декориране на яйца в Зоопарк Стара Загора

На 6 април в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ ще се състои концертът „Stabat Mater“ с участието на дамски хор „Да саро“ и приятели от Държавна опера – Стара Загора. Тържествен Великденски концерт ще бъде представен на 8 април в Държавна опера – Стара Загора, посветен на 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.

Отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора също се включва традиционно в празника с Великденски конкурс-изложба на децата от детските градини „Писани яйца, шарени – 2026 г.“, която ще бъде открита на 9 април от 10.30 ч. на площада пред Общината. От 12.00 ч. същия ден ще се проведе боядисване на яйца с децата в двора на Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“.

На 11 април, в навечерието на Възкресение Христово, от 23.30 ч. в Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ ще се състои традиционното Великденско богослужение.

Празникът ще продължи на 12 април от 11.30 ч. на площада пред Общината с великденско веселие с участието на Фолклорен ансамбъл „Загоре“, а на 13 април ще завърши с още музика: „Да запеем, заиграем на Великден на мегдана“ в квартал „Железник“ от 11.00 ч.