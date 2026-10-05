Стотици посрещнаха честната глава на Св. "Климент Охридски" в Стара Загора

С тържествено посрещане на честната глава на Св. Климент Охридски започна отбелязването на шест църковни годишнини в Стара Загора - 155 години от учредяването на епархията, 130 години от избора на първия Старозагорски митрополит Методий и 100 години от рождението на блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий, а също и 50 години от рождението, 30 години от монашеското пострижение и 10 години от интронизацията на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан.

Светите мощи бяха донесени от гръцкия манастир „Св. Йоан Кръстител" пред сградата на Областната администрация, откъдето тръгна и литийно шествие до катедралния храм „Св. Николай", където беше отслужена празнична вечерня. Църквата остана отворена, докато всички миряни измолят здраве и благоденствие от светинята. В шествието се включиха част от пристигналите за тържествените чествания в града гости: Негово Високопреосвещенство Доростолския митрополит Яков, Техни Преосвещенства Велички епископ Сионий, Велбъждски епископ Исаак, Маркианополския епископ Богослов, Драговитийски епископ Василий, свещенослужители и други. На събитието присъстваха: генералният консул на Република България в Одрин Радослава Кафеджийска, зам. областният управител Зоя Колева, секретарят на община Стара Загора Николай Диков, председателят на Общинския съвет в града Ивета Лазарова, зам.-кметът Милена Желева, общинските съветници Емил Христов и Янко Янков, директорът на РДСП - Стара Загора Петя Чакърова и други.

В празничния за града 5 октомври (понеделник) в 09:15 часа в катедралния храм „Св. Николай" ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие, след което с литийно шествие, водено от Старозагорския митрополит д-р Киприан, свещенослужители и гости ще се включат в празничната сесия на Общинския съвет, където архиереят ще бъде отличен със званието „Почетен гражданин". В 18:00 часа, отново в катедралния храм „Св. Николай", ще бъде отслужено празнично вечерно богослужение.