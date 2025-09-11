Зам.-кмет на Стара Загора: Международният младежки център е символ на младежката енергия

„Международният младежки център е символът на младежката енергия в Стара Загора – място, където неформалното образование среща вдъхновението, активността и отговорността.“ С тези думи заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова се обърна към присъстващите на празненството по случай 10 години от създаването своето младежко пространство.

В словото си тя поздрави всички от името на кмета Живко Тодоров и подчерта: „С общи усилия през годините успяхме да превърнем центъра в сигурна и уютна среда за развитие. Днес тук виждам съмишленици – хора, които допринесоха за това младежкото пространство да съществува и да се развива. Благодаря на всички за общите усилия“.

Международен младежки център – Стара Загора е един от осемте в страната, създадени по програма за местно развитие на Норвежкия механизъм. Той е първият в страната, който притежава знак за качество на Съвета на Европа в България. Основен фокус в работата на центъра е неформално обучение на младежи, а акцентът е включване на уязвими групи младежи и такива от малцинствени групи в дейностите и обучението.

„Това е голяма отговорност и ангажимент – да поддържаме високи стандарти в обучението и образователните квалификации, в съответствие с изискванията на Съвета на Европа“, уточни Чакърова.

Международен младежки център - Стара Загора е първият „зелен“ център в България, единствената обществена сграда с фотоволтаична електроцентрала на покрива. Мястото разполага с арт зала, музикална стая, а през тази година за първи път се проведе и концерт на местни млади таланти – рок групи, които са започнали развитието си именно там.

„Все повече младежки центрове се откриват не само в областните градове, но и в по-малки населени места. Това може само да ни радва, готови сме да помагаме. Трябва да вярваме в духа, в силата и в бъдещето, което младите хора искат да изградят – тук и сега. А ние имаме отговорността да бъдем до тях и да ги подкрепяме“, отбеляза заместник-кметът Надежда Чакърова.

Центърът се утвърждава като привлекателно място за младежка активност и обучение, като в него има постоянен обмен на младежи от различни градове – Кюстендил, Дупница, Перник и други, което поставя високи очаквания към качеството на работата.

„Продължаваме напред с увереност – младите хора винаги са добре дошли тук. Те знаят, че ще намерят сигурна и спокойна среда, ментори, които ще ги подкрепят, и хора, които ще подадат ръка не само в добри моменти, но и когато е трудно. Това е обща кауза – на Община Стара Загора, на образователните институции и на всички, които вярваме в младите“, заключи зам.-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“.

Общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова, която е основоположник на идеята и реализацията на Младежкия център, също поздрави присъстващите на тържеството. Тя припомни предизвикателствата по изграждането на центъра, подчертавайки, че пътят до днешния му облик не е бил никак лесен.

„ММЦ – Стара Загора активно работи и утвърждава знака за качество на Съвета на Европа, който вече защитава успешно трети път. Виждам съживяване в дейностите на центъра и това искрено ме радва. Пожелавам още по-голямо развитие и движение напред“, сподели тя в обръщението си към екипа и присъстващите.

Програмата продължи с презентация, представена от Мария Дюлгярова – ръководител на Международния младежки център – Стара Загора. В нея беше проследено развитието на Центъра през изминалите десет години. Дюлгярова изрази благодарност към заместник-кмета Надежда Чакърова, обществения посредник Иванка Сотирова, отдел „Образование и младежки дейности“ и всички партньори, допринесли за устойчивото развитие на Центъра през годините.

На събитието, което се състоя в сградата на центъра, се събраха младежи, партньори и гости, за да отпразнуват десетилетие на активна работа, споделени идеи, развиване на умения и вдъхновяващи проекти. Сред присъстващите бяха представители на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Събитието уважиха още Бончо Григоров, председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата към Общинския съвет, Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности“ в Община Стара Загора, експерти от отдел „Образование и младежки дейности“, както и Мария Салабашева, управител на ММЦ – Бургас.