Зам.-кмет на Стара Загора обеща модерна икономика, която ще се управлява от професиите на бъдещето

„Стара Загора ще има модерна икономика, която ще се управлява от професиите на бъдещето - тук има предпоставките това да се случи не само заради основополагащото икономическо наследство, но и заради материалната база, която създава изключително ценни кадри“. Това дефинира днес зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев. Той участва в една от дискусиите във втория ден на областния кариерен форум TOP JOBS, посветена на привличането на младите таланти от страна на местната власт.

„Голяма част от моите съученици от Езиковата гимназия тръгнаха по света и Европа на отворените граници. Но идва време и да се върнеш към корените си и това е добро“, изтъкна зам.-кметът с ресор „Финанси, бюджет и икономика“.

„Стара Загора е добро място за младите хора, защото тук е лесно, удобно и приятно да отглеждаш дете - казвам го от личен опит. Стара Загора е най-зеленият град у нас, с много възможности за отдих и спорт на открито, с изцяло подновена инфраструктура в сферата на образованието, спорта и културата. С много места за спорт и любими занимания, отлична образователна система с профилирани гимназии с пълния обсег на професиите, включително и тези на бъдещето. Съществува и Тракийският университет с постоянно разкриващи се нови специалности“, мотивира се подробно Светослав Колев.

„И следва реализацията на младите с намирането на подходящо работно място - ще има съвсем скоро за всеки, смело мога да го заявя, защото знаете, че сме общината с най-много привлечени инвестиции и това е награда за реално случващи се процеси тук. Със стартирането на още производства тук ще има и още възможности за работни места“, посочи още зам.-кметът на Стара Загора. Той изрази насърчението си към младите хора да не са пасивни, да търсят начин да се устремят натам, накъдето ги водят мечтите им. „Нормално е да се започне от по-ниско ниво, но има ли амбиция и усърдие ще се расте кариерно. Важно е да не бъдеш хаотичен и непостоянен, да се сформират постепенно трудови навици, да се направи реалистична преценка на силите“, даде практични съвети Светослав Колев.

Той направи кратък преглед на всички кариерни инициативи, в които общината се включи или пък организира. „Тук се връщат хора със знания и усвоени езици, това няма как да ни радва - те има къде да работят, децата им ще получат качествено образование. Затова приветствам тази инициатива“, изрази позицията си зам.-кметът.

Как област Стара Загора да стане привлекателна за младите територия посочи и зам.-областният управител Петко Карагитлиев. „Големите общини в Старозагорска област имат потенциал да привличат младите хора и са изключително активни - имаме кметове, които са вече четвърти мандат, с подбрани екипи, работят по много проекти, ангажирани са с проблемите на младите хора и на общността като цяло“, описа ситуацията зам.-областният управител. Той подчерта, че за администрацията е от съществено значение да се запазят младите хора тук, след като се обучат, или пък да се стимулира тяхното завръщане и участие в развитието на региона ни.

„Ние от Областна администрация можем да бъдем координатор на процеса между общините, институциите, младите хора и да помагаме и сме насреща като партньор“, даде уверение Петко Карагитлиев.

Как се осъществява медиаторството между младежите и бизнеса, като се разчита на местните власти, описа Васка Бакларова, експерт социално-икономическо развитие в ОМНИ Хюмън Девелопмънт. Арх. Елица Панайотова, „Зелена София”, създател на София Тех Парк, се включи онлайн, за да даде и своя принос към темата.

Програмата на TOP JOBS продължава и утре със знакови имена със забележителна кариера у нас.